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Военные США обнаружили российские самолеты в небе у Аляски

NORAD: самолеты России обнаружены в нейтральной зоне у Аляски

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) объявило об обнаружении четырех российских военных самолетов вблизи Аляски. Об этом сообщает ТАСС.

«23 сентября 2024 года Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило и отслеживало четыре российских военных самолета, которые находились в опознавательной зоне ПВО Аляски», – сообщается в пресс-релизе НОРАД.

При этом уточняется, что самолеты России оставались в международном воздушном пространстве и не пересекали границы воздушного пространства США или Канады. В НОРАД добавили, что подобное поведение российских самолетов в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза.

США и Канада создали НОРАД 12 мая 1958 года с целью обеспечения раннего предупреждения о запусках баллистических ракет, а также защиты от самолетов и крылатых ракет, которые могут угрожать воздушному пространству обеих стран.

В июле два российских и два китайских военных самолета были обнаружены в международном воздушном пространстве рядом с Аляской.

Ранее британские и шведские истребители перехватили российские Ил-20 и Су-27 у Швеции.

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