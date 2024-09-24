Российские десантники взяли под контроль опорник ВСУ в Курской области

Военнослужащие воздушно-десантных войск, действуя в приграничной зоне Курской области, успешно захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно отчету ведомства, десантники, нанеся точные удары по противнику и подавив его огневые точки, выдвинулись на боевых машинах в сторону позиций ВСУ. После выхода из машин десантники открыли огонь из стрелкового оружия и начали захват опорного пункта противника. Беспилотные летательные аппараты контролировали операцию с воздуха, позволяя командирам эффективно управлять действиями на земле. Благодаря использованию стрелкового арсенала и минометов взвода огневой поддержки, бойцы, несмотря на постоянный огонь со стороны противника, овладели опорным пунктом и устранили оставшиеся угрозы.

Также было отмечено, что во время проведения разведывательных операций на высоте десантники смогли выявить оборонительные сооружения и огневые точки противника. В результате контрбатарейной борьбы артиллерийские и беспилотные подразделения десантников подавили огневые позиции минометов ВСУ и уничтожили обнаруженные командные пункты в захваченном опорном пункте.

В начале сентября солдаты 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава Южной группировки войск взяли штурмом крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Северском направлении в ДНР.

Ранее в Курской области из окружения вышли бойцы РФ, находившиеся в кольце врага более месяца.