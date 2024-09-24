В Курской области зафиксировали иностранные подразделения

Иностранные подразделения, выступающие на стороне Вооруженных сил Украины, выявили на территории Курской области. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает ТАСС.

«Мы знаем, что иностранцев завели, и в Судже они находятся. И на некоторых участках завели некоторые иностранные подразделения. Мы это фиксируем», — сказал он.

По его словам, нет никаких сомнений в том, что вторжение в Курскую область было подготовлено комитетом штабов Североатлантического альянса, поскольку были «задействованы все ресурсы», включая спутники и радиоэфир.

«Все средства, которые можно было задействовать для того, чтобы организовать эту операцию в самом современном виде», — отметил командир спецназа «Ахмат».

Иностранцев также отправляют на штурмовые действия, добавил Алаудинов.

До этого пленный боец ВСУ сообщал о вылазках иностранных наемников в Курскую область. По его словам, это были французские и американские военные.

Ранее Алаудинов назвал 2024 год решающим в конфликте на Украине.