Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области зафиксировали иностранные подразделения

Алаудинов: в Курской области зафиксировали иностранцев в рядах ВСУ

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Иностранные подразделения, выступающие на стороне Вооруженных сил Украины, выявили на территории Курской области. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает ТАСС.

«Мы знаем, что иностранцев завели, и в Судже они находятся. И на некоторых участках завели некоторые иностранные подразделения. Мы это фиксируем», — сказал он.

По его словам, нет никаких сомнений в том, что вторжение в Курскую область было подготовлено комитетом штабов Североатлантического альянса, поскольку были «задействованы все ресурсы», включая спутники и радиоэфир.

«Все средства, которые можно было задействовать для того, чтобы организовать эту операцию в самом современном виде», — отметил командир спецназа «Ахмат».

Иностранцев также отправляют на штурмовые действия, добавил Алаудинов.

До этого пленный боец ВСУ сообщал о вылазках иностранных наемников в Курскую область. По его словам, это были французские и американские военные.

Ранее Алаудинов назвал 2024 год решающим в конфликте на Украине.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами