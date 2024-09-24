Командир «Ахмата» заявил о выведении бойцов из окружения в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил в своем Telegram-канале, что в Курской области вывели тех бойцов, которые находились в окружении больше месяца.

«В последние несколько дней у меня на участке шла работа, которую я не мог озвучить. Я выводил ребят с участка, где они пробыли под полным окружением больше месяца», — сказал Алаудинов.

По его словам, до этого доступа к бойцам «Ахмата» не было, и если бы они захотели бросить позиции и уйти оттуда, то сделали бы это. Алаудинов отметил, что большая часть находившихся в окружении военных уже были вывезены в госпитали в Москву и в другие регионы.

Утром 23 сентября Алаудинов заявлял, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в замешательстве на фоне крупных потерь в Курской области и повсеместно самовольно покидают позиции. По его словам, украинские военные долгое время пытались «продавиться», однако сейчас пытаются «закопаться» и сохраниться из-за больших потерь.

Минобороны РФ также сообщало, что десантники группировки войск «Север» пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь территории Курской области и полностью разгромили противника.

Ранее российский вертолет ударил по личному составу и бронетехнике ВСУ в Курской области.