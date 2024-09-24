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Военкоры сообщили о попадании ВСУ в «мясорубку» под Курском

«РВ»: десант ВСУ попал в «мясорубку» у поселка Медвежье Курской области

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Thomas Peter/Reuters

Десантники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в «мясорубку» у поселка Медвежье в Курской области, когда пытались прорваться к населенному пункту Глушково. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

По данным военных корреспондентов, несколько рот ВСУ попытались осуществить прорыв в районах Медвежьего и Нового Пути. В результате действий российских военнослужащих 56-го полка ВДВ противник понес значительные потери как в живой силе, так и в технике.

Накануне сообщалось, что солдаты группировки российских войск «Север» за сутки нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ и восьми бригад национальной гвардии Украины, вторгшихся в Курскую область.

По данным Минобороны РФ, с момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли 16,4 тысячи военных, 127 танков, 95 бронетранспортеров, 497 автомобилей, 60 боевых машин пехоты, 797 боевых бронированных машин, 132 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня (среди них восемь HIMARS и шесть MLRS), восемь зенитных ракетных комплексов, 32 станции РЭБ, 10 РЛС и 17 единиц инженерной техники.

Ранее авиация ВС РФ ударила по скоплениям ВСУ в Курской области.

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