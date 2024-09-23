Западные союзники Киева поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) пять новых комплектов систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров украинской версии журнала Forbes.

«В рамках коалиции ПВО наши партнеры в этом году предоставили пять новых стратегических систем противовоздушной обороны», — заявил Умеров.

Какие именно системы противовоздушной обороны были поставлены с Запада на Украину, Умеров раскрывать не стал. Под стратегическими системами ПВО обычно подразумеваются системы класса С-300, С-400 или Patriot.

До этого губернатор региона Алексей Смирнов заявил, что в небе над Курской областью уничтожили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром 22 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российские дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Курской области. Таким образом российское военные пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку по российским объектам.

Ранее в Чехии рассказали об эффективном применении Россией планирующих бомб.