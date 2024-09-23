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В Минобороны РФ рассказали о дронах и ракетах ВСУ, сбитых за сутки

Минобороны РФ: системы ПВО за сутки сбили 35 дронов ВСУ и одну ракету ATACMS

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Defense Ministry/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили одну оперативно-тактическую ракету ATACMS и один снаряд от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

В заявлении подчеркивается, что оба снаряда были произведены в США.

Кроме того, за данный промежуток времени бойцы Вооруженных сил РФ сбили 35 дронов самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы Hammer. Последние на Украину поставила Франция, уточнили в ведомстве.

22 сентября расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по РСЗО M142 HIMARS в зоне СВО. Технику американского производства заметили в селе Шапошниково, которое находится на расстоянии 10 км от административного центра Сумской области.

Как рассказали в Минобороны РФ, военнослужащие страны успешно уничтожили заданную цель. Им удалось вывести из строя не только реактивную систему, но и ее пусковую установку вместе с двумя автомобилями.

Ранее российские солдаты сбили четыре украинских истребителя в зоне СВО.

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Операция на Украине
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