Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили одну оперативно-тактическую ракету ATACMS и один снаряд от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

В заявлении подчеркивается, что оба снаряда были произведены в США.

Кроме того, за данный промежуток времени бойцы Вооруженных сил РФ сбили 35 дронов самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы Hammer. Последние на Украину поставила Франция, уточнили в ведомстве.

22 сентября расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по РСЗО M142 HIMARS в зоне СВО. Технику американского производства заметили в селе Шапошниково, которое находится на расстоянии 10 км от административного центра Сумской области.

Как рассказали в Минобороны РФ, военнослужащие страны успешно уничтожили заданную цель. Им удалось вывести из строя не только реактивную систему, но и ее пусковую установку вместе с двумя автомобилями.

Ранее российские солдаты сбили четыре украинских истребителя в зоне СВО.