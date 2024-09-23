Российские военнослужащие уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar французского производства в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По данным ведомства, технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировали бойцы группировки войск «Восток».

За минувшие сутки соответствующим подразделениям удалось улучшить свои позиции по переднему краю, а также нанести поражение двум бригадам ВСУ. Места скопления живой силы и техники украинских войск засекли в районе населенных пунктов Золотая Нива и Доброволье.

«Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в заявлении.

Во время сражений солдаты группировки «Восток» уничтожили не только французскую САУ, но и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Также украинские формирования потеряли одну гаубицу Д-30, три автомобиля и до 140 военнослужащих.

23 сентября Минобороны РФ рассказало, что подразделения группировки российских войск «Юг» вывели из строя одну установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS. Технику американского производства ликвидировали в ходе боев на территории ДНР.

Ранее украинский солдат сравнил службу в ВСУ с крепостным правом.