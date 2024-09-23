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В Минобороны РФ рассказали об отражении атак ВСУ в Курской области

МО РФ: бойцы «Севера» нанесли поражение 10 украинским формированиям под Курском

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Reuters

Солдаты группировки российских войск «Север» за минувшие сутки нанесли поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и восьми бригад Национальной гвардии Украины, вторгшихся в Курскую область. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что места скопления живой силы и техники украинских войск заметили у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Плехово. Также ударам подверглись подразделения ВСУ в районе населенных пунктов Новый Путь, Любимовка, Малая Локня и Дарьино.

«За прошедшие сутки подразделениями группировки [«Север»] отражены попытки атак противника в направлении населенных пунктов Малая Локня и Плехово. В результате ВСУ потеряли до 25 человек», — говорится в заявлении.

Также во время сражений бойцы Вооруженных сил РФ вывели из строя два автомобиля и взяли в плен одного украинского солдата.

В министерстве добавили, что еще две атаки ВСУ были отражены у населенного пункта Новый Путь. Российским военным помогали артиллерийские расчеты и армейская авиация, благодаря чему удалось ликвидировать до 30 украинских бойцов и один танк. Более того, солдаты ВС РФ уничтожили два автомобиля и четыре боевые машины разных типов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что не считает операцию в Курской области «оглушительным успехом».

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Атаки на Курскую область
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