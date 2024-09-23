Во время обстрела ВСУ пострадали жители Запорожской области

Во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали три жителя города Каменка-Днепровская. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его данным, все трое — мужчины 1952, 1962 и 1984 года рождения. Их госпитализировали с диагнозом «минно-взрывные травмы».

Еще результате обстрела оказался поврежден трансформатор, В итоге без электричества остались 4,7 тыс. абонента в селах Водяное и Днепровка, а также поселка Мичурина.

Этой ночью город Губкин в Белгородской области подвергся атаке беспилотника ВСУ. Гладков рассказал, что в результате падения беспилотника повреждены 10 легковых автомобилей и остекление шести квартир в трех многоквартирных домах. На месте происшествия работают оперативные службы.

В начале июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее воспитанников детдома в Сумах решили вывезти в безопасные регионы.