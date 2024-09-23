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Омичам будут платить 5 тыс. рублей за приведенных в военкомат знакомых

В Омской области будут платить за привлечение знакомых к заключению контракта

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ, согласно которому граждане, которые привлекли знакомых к заключению контракта на прохождение военной службы, будут получать денежное вознаграждение. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, сумма выплаты составит 5 тыс. рублей. Ее можно будет получить в период до 31 декабря текущего года. Претендовать на поддержку могут граждане, которые оказали содействие в привлечении россиян, иностранных граждан и лиц без гражданства к заключению контракта на прохождение военной службы.

Также в документе уточняется, что выплата будет осуществляться за каждого привлеченного знакомого.

До этого губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в регионе увеличили размер единовременной выплаты новобранцам, отправляющимся на СВО. Глава региона уточнил, что подписанное постановление вступает в силу с 23 сентября.

Ранее кабмин назвал условия для получения участниками СВО выплаты в 400 тысяч рублей.

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