Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область дало Западу краткосрочную медийную победу, но с военной точки зрения — «это суицид». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал сербский политолог Стеван Гайич.

«Гораздо быстрее истощается техника и уничтожаются Вооруженные силы Украины, то есть коллективного НАТО. <...> С другой стороны, мы видим масштабный прорыв. Сыплется донбасский фронт — со стороны Украины. Поэтому с военной точки зрения это не имеет большого смысла. Это такая попытка асимметричной войны», — сказал Гайич.

Он добавил, что решение атаковать Курскую область принималось не Киевом, а теми, чьи приказы он исполняет.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

23 сентября командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинская армия активизируется в Курской области на фоне поездки Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. По словам Алаудинова, ВСУ пытаются «закинуть» последние ресурсы, чтобы показать, что они якобы что-то могут.

Ранее в Британии предрекли ухудшение отношений Зеленского и США из-за Курской области.