В белгородском Губкине пострадали три жилых дома после атаки ВСУ

В трех домах в городе Губкин Белгородской области пострадали 12 квартир из-за атаки дрона Вооруженных сил Украины в ночь на понедельник. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Михаил Лобазнов.

Он написал, что помимо квартир пострадали десять автомобилей. По его словам, сейчас идут следственные действия, поэтому перемещать поврежденные машины нельзя. Также ответственные специалисты производят поквартирный обход, во время которого фиксируют повреждения, а также разговаривают с собственниками.

Глава городской администрации добавил, что управляющая компания в первую очередь займется временным перекрытием разбитых окон, уборкой территории.

Глава региона Вячеслав Гладков также сообщал, что город Губкин в Белгородской области подвергся атаке беспилотника Вооруженных сил Украины. Он рассказал, что в результате падения беспилотника повреждены 10 легковых автомобилей и остекление шести квартир в трех многоквартирных домах.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.