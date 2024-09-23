Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В белгородском Губкине пострадали три жилых дома после атаки ВСУ

Глава Губкинского горокруга Лобазнов: 12 квартир пострадали при атаке дронов ВСУ

close
«Михаил Лобазнов»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Михаил Лобазнов»

В трех домах в городе Губкин Белгородской области пострадали 12 квартир из-за атаки дрона Вооруженных сил Украины в ночь на понедельник. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Михаил Лобазнов.

Он написал, что помимо квартир пострадали десять автомобилей. По его словам, сейчас идут следственные действия, поэтому перемещать поврежденные машины нельзя. Также ответственные специалисты производят поквартирный обход, во время которого фиксируют повреждения, а также разговаривают с собственниками.

Глава городской администрации добавил, что управляющая компания в первую очередь займется временным перекрытием разбитых окон, уборкой территории.

Глава региона Вячеслав Гладков также сообщал, что город Губкин в Белгородской области подвергся атаке беспилотника Вооруженных сил Украины. Он рассказал, что в результате падения беспилотника повреждены 10 легковых автомобилей и остекление шести квартир в трех многоквартирных домах.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами