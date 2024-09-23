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В Харьковской области рассказали о ситуации в районе поселка Песчаное Нижнее

Ганчев: пути снабжения ВСУ у Песчаного Нижнего находятся под контролем ВС РФ

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Песчаное Нижнее в Харьковской области находятся под огневым контролем российских подразделений. Об этом заявил глава пророссийской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

26 июля Минобороны РФ сообщало, что российские военные взяли под контроль Песчаное Нижнее.

«После освобождения поселка Песчаное Нижнее они сейчас очищают территории от укронацистов, все близлежащие высоты занимают наши штурмовые группы», — заявил Ганчев.

Также начальник Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрей Беседин (назначен Киевом) заявил, что на текущий момент на левобережье Купянска Харьковской области складывается критическая ситуация. По его словам, особо острая обстановка наблюдается в районе Заосколье.

Ранее ВС уничтожили гаубицу L119 в Харьковской области.

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