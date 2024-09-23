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В США испытают новую ракету морского базирования

Компания Lockheed Martin испытает ракету JAGM морского базирования в 2025 году

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David Goldman/AP

Американская компания Lockheed Martin планирует испытать морскую версию новой ракеты класса «воздух-поверхность» AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) в следующем году. Об этом сообщает Breaking Defense.

Уточняется, что на прошлой неделе компания представила модель катера с установками для пуска JAGM на выставке в Австралии. Судно, которое напоминает патрульный катер Mk IV, получило четыре пусковые установки JAGM Quad Launcher (JQL), вмещающие по четыре ракеты. JQL дает возможность запускать ракеты с надводных кораблей и боевых машин.

Источник Breaking Defense отметил, что JAGM корабельного базирования предназначаются для борьбы с морскими беспилотниками. Ракету построили на базе двигательной установки и боевой части ракеты AGM-114R Hellfire, которые были дополнены многорежимными системами наведения. Дальность JAGM составляет 8 км.

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