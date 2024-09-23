Солдат ВСУ обвинил командование в попадании в плен

Украинские офицеры не принимают участие в боевых действиях, только отдают приказы по рации. Об этом заявил пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ярослав Запорожец на видео министерства обороны России, передает ТАСС.

Запорожец отметил, что, когда его подразделение прибыло на позицию, им выдали карту местности и сказали двигаться по указанным точкам. Поскольку никто из отряда пленного ранее не проходил боевую подготовку и не умел ориентироваться по карте, они заблудились. Солдаты сообщили об этом командованию по рации, после этого их повел по нужному маршруту беспилотный летательный аппарат.

«Вел беспилотник до пятой точки, до шестой мы не дошли. Дошли до пятой — нам говорят, что тут могут быть наши «трехсотые». Мы только дошли, нас сразу обстреляли», — сказал он.

Пленный также признался, что он не подлежит призыву, так как болеет астмой, но его все равно мобилизовали.

До этого сообщалось, что российские войска под Угледаром (ДНР) взяли в плен 20 солдат ВСУ, в том числе двух офицеров.

Ранее ВС РФ перерезали два ключевых пути снабжения ВСУ под Угледаром.