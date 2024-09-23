Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Солдат ВСУ обвинил командование в попадании в плен

Пленный боец Запорожец: офицеры ВСУ не воюют, только отдают приказы по рации

close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские офицеры не принимают участие в боевых действиях, только отдают приказы по рации. Об этом заявил пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ярослав Запорожец на видео министерства обороны России, передает ТАСС.

Запорожец отметил, что, когда его подразделение прибыло на позицию, им выдали карту местности и сказали двигаться по указанным точкам. Поскольку никто из отряда пленного ранее не проходил боевую подготовку и не умел ориентироваться по карте, они заблудились. Солдаты сообщили об этом командованию по рации, после этого их повел по нужному маршруту беспилотный летательный аппарат.

«Вел беспилотник до пятой точки, до шестой мы не дошли. Дошли до пятой — нам говорят, что тут могут быть наши «трехсотые». Мы только дошли, нас сразу обстреляли», — сказал он.

Пленный также признался, что он не подлежит призыву, так как болеет астмой, но его все равно мобилизовали.

До этого сообщалось, что российские войска под Угледаром (ДНР) взяли в плен 20 солдат ВСУ, в том числе двух офицеров.

Ранее ВС РФ перерезали два ключевых пути снабжения ВСУ под Угледаром.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами