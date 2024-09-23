В Приморском крае прошла тренировка российских и лаосских военных

Военнослужащие из РФ и Лаоса провели совместную тренировку в Приморском крае. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского министерства обороны.

Как рассказали в ведомстве, маневры состоялись на полигоне «Сергеевский». Их организовали в рамках подготовки к основному этапу учений «Ларос-2024».

«В ходе тренировки были изучены маршруты выдвижения тактических групп, особенности местности, а также отработана организация связи между подразделениями», — говорится в заявлении.

Кроме того, объединенный штаб руководства учениями «Ларос-2024» утвердил единые для солдат из обеих стран сигналы взаимодействия и управления.

Ожидается, что основной этап маневров стартует 25 сентября. Военнослужащим из РФ и Лаоса предстоит отработать вопросы, связанные с ведением переговоров с условными террористами и эвакуацией мирных жителей. Более того, солдаты примут участие в тренировках по зачистке населенного пункта от незаконных вооруженных формирований.

21 сентября РФ и КНР начали совместные военно-морские учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024». Маневры будут проходить в акватории Японского моря в течение недели.

Ранее в РФ состоялись стратегические командно-штабные учения «Океан-2024».