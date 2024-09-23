Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ пытаются вывести из Угледара группы военных

ТАСС:ВСУ пытаются вывести из Угледара несколько групп солдат

close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Армия Украины пытается вывести первые несколько групп своих военных из Угледара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Это, по сути, первые такие попытки покинуть цитадель», — сказал собеседник агентства.

Также сообщается, что российские войска под Угледаром (ДНР) взяли в плен 20 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе двух офицеров.

22 сентября депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского потеря Украиной Угледара является лишь вопросом времени. По ее словам, за Часовым Яром фортификаций нет, города Константиновка, Курахово и Селидово совершенно не подготовлены к обороне.

До этого группировка подразделений украинской армии, находящаяся в Угледаре, фактически попала в оперативное окружение.

Ранее морские пехотинцы ВС РФ отрезали пути снабжения крупного гарнизона украинских войск под Угледаром.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами