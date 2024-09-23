ВСУ пытаются вывести из Угледара группы военных

Армия Украины пытается вывести первые несколько групп своих военных из Угледара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Это, по сути, первые такие попытки покинуть цитадель», — сказал собеседник агентства.

Также сообщается, что российские войска под Угледаром (ДНР) взяли в плен 20 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе двух офицеров.

22 сентября депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского потеря Украиной Угледара является лишь вопросом времени. По ее словам, за Часовым Яром фортификаций нет, города Константиновка, Курахово и Селидово совершенно не подготовлены к обороне.

До этого группировка подразделений украинской армии, находящаяся в Угледаре, фактически попала в оперативное окружение.

Ранее морские пехотинцы ВС РФ отрезали пути снабжения крупного гарнизона украинских войск под Угледаром.