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ВС РФ уничтожили гаубицу производства США в ДНР

Минобороны: ВС РФ уничтожили украинскую гаубицу М777 у Курахово в ДНР

Вооруженные силы России уничтожили гаубицу М777 производства США в районе Курахово в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны России.

Гаубица была ликвидирована расчетом 152-мм гаубицы «Мста-Б» артиллерийского соединения группировки войск «Юг» в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Курахово.

Местонахождение боевой машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) определил беспилотник.

В начале сентября газета The Wall Street Journal писала, что Вооруженные силы России постепенно продвигаются в ДНР и могут взять под свой контроль Покровск и Часов Яр, что создаст предпосылки для полного освобождения региона от ВСУ.

Бывший глава МВД Украины Юрий Луценко заявлял, что взятие Покровска под контроль российских войск может привести к тому, что Селидово и Курахово будут «приговорены», и они откроют дорогу в тыл украинскому фронту на Запорожье.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.

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