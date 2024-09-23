Российские бойцы рассказали о боях около Часова Яра

Солдаты штурмовых подразделений Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) рассказали о боях близ населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишут «Известия».

Российские военные отметили, что окрестности Часова Яра все чаще подвергаются обстрелам зажигательными смесями, которые солдаты ВСУ сбрасывают с дронов.

Поэтому для российских военных важна маскировка. «Если ты хорошо замаскирован, тебя сложно будет найти БПЛА и, соответственно, отработать по тебе артиллерией», — объяснил военный с позывным «Сява».

Он добавил, что вытеснение ВСУ из Часова Яра позволит армии России взять под контроль не только сам город, но и прилегающие к нему территории.

20 сентября советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что российские военные перерезали украинским войскам железнодорожное сообщение на Покровск. По его словам, в настоящее время идут серьезные тактические действия на реке Журавка, которая является последней ландшафтной преградой, прикрывающей Мирноград и Покровск.

Ранее Минобороны РФ назвало потери ВСУ в зоне южной группировки ВС РФ.