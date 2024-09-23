На Украине в зоне проведения специальной военной операции ликвидировали ирландского наемника, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета The Irish Times.

«Он был ... ранен, когда прикрывал отступление своего подразделения из района, где шли бои с российскими войсками», — говорится в публикации.

Конкретных подробностей о месте ликвидации наемника издание не приводит. Ему было больше 20 лет. Мужчина проходил службу в элитном подразделении и имел большой боевой опыт на Украине.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что в течение недели, с 14 по 20 сентября, российские военнослужащие отразили 38 попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть на территорию Луганской народной республики, ликвидировав 12 110 украинских бойцов и иностранных наемников.

Марочко добавил, что Вооруженные силы РФ также ликвидировали 20 танков, в том числе один Leopard производства Германии.

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