Взрывы произошли возле военной базы США в Сирии

Серия мощных взрывов произошла возле военной базы США неподалеку от сирийского города Эш-Шаддада. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Источники канала заявили, что база Вооруженных сил США могла подвергнуться ракетному обстрелу. Пребывающие в этом районе американские подразделения переведены в режим повышенной боевой готовности.

Также известно, что звуки сирены раздались на американской базе недалеко от нефтегазового месторождения Коноко в провинции Дейр-эз-Зор.

Других подробностей не приводится.

10 августа сообщалось, что американскую военную базу в сирийском аэропорту Хараб аль-Джир на северо-востоке страны атаковал беспилотник. Ответственность за нападение на базу взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака».

Нападения на объекты США на Ближнем Востоке начались в октябре 2023 года на фоне нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль и дальнейшей операции израильской армии. Шиитские бойцы утверждают, что нападения на американские базы стали ответом на «агрессию, направленную против палестинцев израильским оккупационным режимом, поддерживаемым США».

Ранее американцы подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС при атаке на Израиль.