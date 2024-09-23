Украинский военнослужащий Сергей Гнездилов заявил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отправляется в самоволку, раскритиковав при этом службу в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я иду в СЗЧ (самоволка. — «Газета.Ru»), до установления четких сроков службы, или до своего 25-летия, имея за спиной пять лет безупречной солдатской службы», — написал Гнездилов.

Он также потребовал демобилизовать тех, кто давно служит в рядах ВСУ. Гнездилов уточнил, что «доброволец начинает понимать, что крепостное право не отменено», не зная четко срока службы и не имея права на демобилизацию.

До этого заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в замешательстве на фоне крупных потерь в Курской области и повсеместно самовольно покидают позиции.

По его словам, украинские военные долгое время пытались «продавиться», сейчас они пытаются «закопаться», сохраниться из-за больших потерь.

Ранее в СПЧ захотели запретить участие наемников ВСУ в обменах пленными.