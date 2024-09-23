Генерал Алаудинов рассказал о негативной ситуации в рядах ВСУ в Курской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в замешательстве на фоне крупных потерь в Курской области и повсеместно самовольно покидают позиции. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, украинские военные долгое время пытались «продавиться», сейчас они пытаются «закопаться», сохраниться из-за больших потерь.

Российские разведчики выяснили, что группы украинских солдат отказываются выполнять приказ, самовольно покидают линию боевого соприкосновения, это происходит повсеместно, рассказал Алаудинов.

Военный добавил, что в настоящее время ситуация на Курском направлении рабочая, российскими войсками контролируется.

Также Алаудинов заявил, что у ВСУ нет ресурса для прорыва к Курской атомной электростанции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.