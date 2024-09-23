Губернатор Белгородской области рассказал о пострадавших от обстрелов ВСУ

За воскресенье из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 15 жителей Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, 13 человек сейчас в больнице, а двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. При необходимости пациентов отправят на лечение в Москву, отметил он.

Этой ночью город Губкин в Белгородской области подвергся атаке беспилотника ВСУ. Гладков рассказал, что в результате падения беспилотника повреждены 10 легковых автомобилей и остекление шести квартир в трех многоквартирных домах. На месте происшествия работают оперативные службы.

В начале июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее атаки ВСУ оставили без света два села в Белгородской области.