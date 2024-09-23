Военный эксперт назвал число уничтоженных за неделю солдат ВСУ в ЛНР

Российские военнослужащие в течение недели, с 14 по 20 сентября, отразили 38 попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть на территорию Луганской народной республики, ликвидировав 12 110 украинских бойцов и иностранных наемников. Об этом в интервью ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

В операции участвовали бойцы подразделений группировок «Юг» и «Запад».

Марочко добавил, что Вооруженные силы РФ также ликвидировали 20 танков, в том числе один Leopard производства Германии, две реактивные системы залпового огня, среди них MLRS американского производства, 108 орудий полевой артиллерии, 24 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 33 полевых склада с боеприпасами и более 300 боевых машин ВСУ.

21 сентября Марочко сообщал, что Вооруженные силы России успешно отразили десять попыток контратак со стороны украинских войск в районе города Кременная, которые были направлены на прорыв в ЛНР, а также активно вытесняли противника с позиций вблизи Червоной Дибровы и Тернов.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.