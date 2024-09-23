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В Британии предрекли ухудшение отношений Зеленского и США из-за Курской области

Меркурис: провал ВСУ в Курской области испортит отношения Зеленского и США

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Неудачи Вооруженных сил Украины в Курской области в ближайшие недели приведут к ухудшению отношений Соединенных Штатов к Владимиру Зеленскому. Такое мнение в эфире YouTube-канала Duran высказал британский эксперт Александр Меркурис.

Как отметил Меркурис, Зеленский продлил свои президентские полномочия без выборов, получив большую поддержку от Вашингтона.

«Теперь этот период заканчивается, и на фоне неизбежного краха в Курской области и вполне возможного падения фронта в Покровске в ближайшие несколько недель мы сможем наблюдать требования перемен в Киеве», — сказал он.

23 сентября командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинская армия активизируется в Курской области на фоне поездки Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. По словам Алаудинова, ВСУ пытаются «закинуть» последние ресурсы, чтобы показать, что они якобы что-то могут.

Ранее в МИД России обвинили ВСУ в вывозе россиян из Курской области.

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