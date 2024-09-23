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На позициях ВСУ в Курской области обнаружили блиндажи с американским снабжением

На захваченных в Курской области позициях ВСУ нашли американское снабжение

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск «Север» на захваченных в Курской области позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили блиндажи с американским снабжением. Об этом сообщил командир отделения штурмовой группы с позывным «Шут», передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Те боевые задачи, которые ставятся нам, мы все их выполняем», — отметил боец.

Он заявил о продвижении на «очень большое расстояние». <…>. В лесной зоне солдаты обнаружили вражескую технику. В том числе: зенитный пушечно-ракетный комплекс.

В ведомстве также рассказали, что десантники группировки войск «Север» пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь территории Курской области и полностью разгромили противника.

22 сентября вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» атаковал живую силу и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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