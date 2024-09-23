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Десантники ВС РФ отбили очередную попытку прорыва ВСУ в Курской области

Десантники группировки «Север» не дали ВСУ вклиниться вглубь Курской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Десантники группировки войск «Север» пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) вклиниться вглубь территории Курской области и полностью разгромили противника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Российские бойцы уничтожили технику и живую силу противника. В боях задействовали артиллерию, операторов ударных беспилотников и расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК).

«Десантники вывели из строя и уничтожили два танка и четыре боевых бронированных машины «Козак», — сообщили в ведомстве.

Накануне «Ахмат» уничтожил французскую САУ CAESAR в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

22 сентября вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» атаковал живую силу и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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