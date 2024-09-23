КНДР отправила новые воздушные шары с мусором в Южную Корею

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) отправила в Южную Корею еще несколько воздушных шаров с мусором 22 сентября. Об этом сообщает Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов предупредил, что воздушные шары могут полететь в сторону Сеула и провинции Кенги, которая окружает столицу. Сообщается, что южнокорейские военные отказались от идеи сбивать воздушные шары, сославшись на соображения безопасности.

20 сентября сообщалось, что запущенный из Северной Кореи воздушный шар с мусором во второй раз приземлился на территории правительства Южной Кореи в Сеуле. Его нашли на парковке перед главным входом, внутри шара находился в основном бытовой мусор, в том числе зеленый кусок пластика с адресом в Пхеньяне. На место падения объекта прибыли пожарные, полицейские и военные. Территория была оцеплена, чтобы проверить место на наличие опасных веществ или загрязняющих веществ и собрать мусор.

18 сентября сообщалось, что Пхеньян запустил более 160 шаров.

Ранее президент Южной Кореи раскрыл, что нужно для объединения с КНДР.