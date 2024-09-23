По делу бывшего замглавы Минобороны Иванова арестованы 43 банковских счета

Московский суд арестовал 43 банковских вклада по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который обвиняется во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.

Согласно решению суда, эти вклады открыты в трех российских банках.

19 сентября Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест Тимуру Иванову.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал его по делу о получении взятки в особо крупном размере. В общей сложности сумма полученной Ивановым взятки с 2018 по 2023 год, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей. Будучи заместителем министра обороны РФ, он курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства.

Иванов не признает свою вину, утверждая, что в его поступках отсутствует состав преступления, так как действия, которые следствие квалифицирует как преступные, являются результатом гражданских правоотношений. По мнению экс-чиновника, уголовное дело было возбуждено ненадлежащим должностным лицом, поскольку, хотя он и является гражданским служащим, занимал должность замминистра.

Ранее предприниматель Александр Фомин не признал вину в даче взятки экс-замминистра Иванову.