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В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры

Прокудин: в Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры

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Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

На подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный украинскими властями глава военной администрации региона Александр Прокудин.

Как отметил Прокудин, «после взрывов в минувшие сутки поврежден объект критической инфраструктуры» в регионе. При этом он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

Вечером 22 сентября сообщалось, что несколько взрывов раздалось в подконтрольном Украине городе Херсоне. Подробности произошедшего и информацию об обстановке в населенном пункте журналисты не приводили. Также взрывы произошли в Павлограде на Украине.

Также взрывы в подконтрольном украинским властям Херсоне зафиксировали 21 сентября. По данным «Общественного», всего за день прозвучало две серии хлопков. Иные подробности о ситуации в населенном пункте в материале не уточнялись.

Ранее украинский военный признал, что Киев фактически потерял Покровск.

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