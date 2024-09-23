На подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный украинскими властями глава военной администрации региона Александр Прокудин.

Как отметил Прокудин, «после взрывов в минувшие сутки поврежден объект критической инфраструктуры» в регионе. При этом он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

Вечером 22 сентября сообщалось, что несколько взрывов раздалось в подконтрольном Украине городе Херсоне. Подробности произошедшего и информацию об обстановке в населенном пункте журналисты не приводили. Также взрывы произошли в Павлограде на Украине.

Также взрывы в подконтрольном украинским властям Херсоне зафиксировали 21 сентября. По данным «Общественного», всего за день прозвучало две серии хлопков. Иные подробности о ситуации в населенном пункте в материале не уточнялись.

Ранее украинский военный признал, что Киев фактически потерял Покровск.