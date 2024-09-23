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В Ростовской области уничтожили три беспилотника

Губернатор Голубев: силы ПВО уничтожили три дрона ВСУ в Ростовской области

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, дроны были уничтожены около полуночи в районе города Каменск-Шахтинский.

«В результате падения обломков в поле произошло возгорание сухой растительности», — заявил чиновник, отметив, что пострадавших и разрушений нет.

Он добавил, что дежурно-спасательные подразделения уже выехали к месту пожара.

В ночь на 21 сентября в Тихорецком районе Краснодарского края были подавлены два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на склад с взрывоопасными предметами. Началась их детонация. Власти приняли решение эвакуировать местных жителей. В Тихорецке был организован пункт временного размещения. Кроме того, в городе ограничивали движение по железной дороге, а оперштаб вводил запрет на ведение полевых работ в радиусе 10 км от детонировавшего после атаки ВСУ склада.

Ранее в России назвали цель атаки украинских дронов на регионы страны.

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