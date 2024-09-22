КСИР раскрыл сеть из 12 израильских агентов

Корпус стражей исламской революции (КСИР) раскрыл сеть из 12 агентов Израиля в шести провинциях Ирана, они планировали осуществить акции, направленные на подрыв национальной безопасности страны. Об этом говорится в заявлении КСИР.
«Силами разведки КСИР в шести провинциях страны была раскрыта сеть из 12 пособников и наемников Израиля», — говорится в заявлении.
КСИР считает, что они планировали осуществить действия против народа, направленные на подрыв безопасности.
Отмечается, что по ним был нанесен «решительный удар».
В начале сентября в КСИР пообещали, что Израиль ответит за нападение на главу палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Подчеркивалось, что планируются точные и рассчитанные шаги. Тель-Авив в свою очередь предупредил, что Тегеран заплатит высокую цену в случае нападения на еврейское государство.
Ранее Израиль потребовал признать КСИР террористической организацией.