Над Курской областью сбили украинскую ракету

В небе над Курской областью уничтожили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Губернатор Курской области поблагодарил бойцов противовоздушной обороны (ПВО) за защиту государственной границы.

Утром 22 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российские дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Курской области. Таким образом российское военные пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку по российским объектам.

Накануне Смирнов сообщил, что в Курской области ночью уничтожили шесть украинских ракет и один БПЛА самолетного типа. Он поблагодарил подразделения противовоздушной обороны и призвал местных жителей не приближаться к обломкам летательных аппаратов.

В эту же ночь средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников в Калужской области и 16 дронов уничтожили в Брянской области.

Ранее ВСУ повредили газораспределительную станцию в Курской области.