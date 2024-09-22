Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, попытка атаки была пресечена примерно в 16:00 мск. Для удара украинские войска задействовали беспилотник самолетного типа.

До этого российские дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Курской области. Таким образом российские военные пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку по российским объектам.

Также силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на подлете к Воронежской области. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее губернатор Калужской области рассказал о сбитых за ночь дронах ВСУ.