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Российская авиация ударила по скоплениям ВСУ в Курской области

Минобороны: авиация ВС РФ поразила скопления ВСУ в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российская авиация нанесла поражение скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах 20 населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что удар нанесли в районе населенных пунктов Гуево, Казачья Локня, Колмаков, Любимовка, Михайловка, Малая Локня, Меловой, Малая Обуховка, Медвежье, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Правда, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Южный.

Там, по информации министерства, российские войска нанесли поражение 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированным, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ. Также под удар попали позиции 36-й бригады морской пехоты, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны.

Помимо этого, в Минобороны добавили, что российская авиация ударила по районам сосредоточения украинских войск в Сумской области. Поражение ВСУ нанесли в районе населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Бондаревщина, Глухов, Журавка, Ободы, Перемога, Павловка, Речки, Радьковка, Сумы, Шалыгино и Хотень.

Из этой же сводки следует, что за прошедшие сутки потери ВСУ в Курской области составили более 380 военнослужащих, а также 11 единиц техники. В Минобороны уточнили, что в ходе боевых действий в российском регионе украинские войска потеряли два танка и девять боевых бронированных машин.

Ранее российская ФАБ ликвидировала командный штаб ВСУ у границы Курской области.

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