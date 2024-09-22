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Нетаньяху пригрозил новыми ударами по «Хезболле»

Нетаньяху: «Хезболла» поймет послание Израиля, если ударов было недостаточно

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ливанское шиитское движение «Хезболла» еще поймет «послание» его страны на случай, если ударов последних дней было недостаточно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьера.

Нетаньяху отметил, что за последние дни Израиль нанес по «Хезболле» серию ударов, о которых движение даже не предполагало.

«Если «Хезболла» не поняла послания, я вам обещаю — она его поймет. Мы полны решимости безопасно вернуть наших жителей на севере в свои дома», — сказал премьер.

Политик добавил, что ни одна страна не может терпеть стрельбу по своим жителям, и Израиль также этого не потерпит.

Незадолго до этого глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявлял, что действия армии его страны против ливанского движения «Хезболла» продолжатся до тех пор, пока жители севера Израиля не вернутся в свои дома.

22 сентября американская газета The Wall Street Journal писала, что Израиль на фоне развития эскалации конфликта с ливанским движением «Хезболла» использует свое разведывательное и военное преимущества, чтобы предъявить «неявный» ультиматум Ливану: либо отступление ливанских войск от северной границы Израиля, либо начало войны.

Ранее ООН призвала Израиль и Ливан к деэскалации.

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