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Командир отделения БПЛА рассказал о точечном уничтожении военных ВСУ в Запорожской области

Командир «Вохан»: БПЛА точечно уничтожают бойцов ВСУ в районе Работино

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские дроны точечно уничтожают украинских военных на их позициях в районе Работино в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости командир отделения ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разведроты 291-го полка Вооруженных сил РФ с позывным «Вохан».

«У них был блиндаж и окошко, ДЗОТ. Я прямо в него залетел, там были двое», — рассказал боец.

По его словам, во время дежурства он нашел «норку» — замаскированную позицию противника, выкопанную в земле. После получения задачи на уничтожение противника, «Вохан» направил беспилотник в «норку», где находились солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

22 сентября стало известно, что бойцы спецназа «Ахмат» перехватили в Курской области при помощи беспилотника разведывательный дрон ВСУ «Лелека-100» с швейцарской камерой стоимостью €80 тысяч.

16 сентября доброволец, командир взвода в бригаде «Эспаньола» «Гусар» сообщил, что операторы БПЛА в зоне специальной военной операции чувствуют себя игроками. Он отметил, что операторы дронов также чувствуют себя «охотниками», но при этом философски относятся к тому, что и сами могут стать «добычей», если их «переиграют».

Ранее командир взвода БПЛА рассказал, как FPV-дроны изменили военные конфликты.

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