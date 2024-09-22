Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Больницы на севере Израиля переместили в укрытия для защиты от обстрелов

Минздрав Израиля: больницы на севере страны переместили в защищенные зоны

close
Reuters

Медицинские учреждения в городах на севере Израиля переместили в укрытия, чтобы защитить от ракетных обстрелов. Об этом говорится на сайте минздрава страны.

«В соответствии с директивами командования тыла все госпитали на севере страны будут работать в защищенных зонах», — сообщила пресс-служба ведомства.

Так, больница «Рамбам» в Хайфе будет принимать пациентов в палатах на подземной парковке. На аналогичный режим работы также перешли клиники в Нагарии, Тверии и Афуле.

Помимо этого, в больницах отменили плановую работу, поэтому пациентов попросили уточнять информацию по поводу запланированных приемов.

Утром 22 сентября шиитская организация «Хезболла» нанесла по территории Израиля массированный ракетный удар. По данным армии еврейского государства, со стороны Ливана было выпущено более 100 снарядов. В «Хезболле» заявили, что целью атаки был промышленный комплекс на севере Хайфы.

Ранее в США сообщили о «неявном» ультиматуме Израиля в адрес Ливана.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами