Больницы на севере Израиля переместили в укрытия для защиты от обстрелов

Медицинские учреждения в городах на севере Израиля переместили в укрытия, чтобы защитить от ракетных обстрелов. Об этом говорится на сайте минздрава страны.

«В соответствии с директивами командования тыла все госпитали на севере страны будут работать в защищенных зонах», — сообщила пресс-служба ведомства.

Так, больница «Рамбам» в Хайфе будет принимать пациентов в палатах на подземной парковке. На аналогичный режим работы также перешли клиники в Нагарии, Тверии и Афуле.

Помимо этого, в больницах отменили плановую работу, поэтому пациентов попросили уточнять информацию по поводу запланированных приемов.

Утром 22 сентября шиитская организация «Хезболла» нанесла по территории Израиля массированный ракетный удар. По данным армии еврейского государства, со стороны Ливана было выпущено более 100 снарядов. В «Хезболле» заявили, что целью атаки был промышленный комплекс на севере Хайфы.

Ранее в США сообщили о «неявном» ультиматуме Израиля в адрес Ливана.