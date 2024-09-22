Атака украинского беспилотника привела к ранению жителя города в ДНР

Житель города Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) получил ранение в результате атаки украинского дрона на населенный пункт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате атаки БПЛА ВСУ ранен мирный горловчанин», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Приходько рассказал о повреждении инфраструктуры водоснабжения в городе после атаки беспилотников.

Украинские войска регулярно атакуют объекты в Горловке. Так, 20 сентября сообщалось, что ВСУ обстреляли жилой массив «Строитель», в результате чего ранения получили 10 человек. А в ночь на эту дату украинские солдаты нанесли прицельный удар по автовокзалу в городе. По словам Приходько, в результате украинского удара по Горловке была повреждена инфраструктура объектов водоснабжающей организации.

Ранее сообщалось об инциденте в ДНР, где дроны атаковали сотрудников МЧС во время тушения пожара.