На Украине заявили о повреждении энергетической инфраструктуры в Полтавской области

В Полтавской области нашли повреждения на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом заявил глава местной областной администрации Филипп Пронин.

Он отметил, что без света остались несколько абонентов.

Накануне координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по военным складам в городе Лубны Полтавской области Украины, где находились ракеты с дальним радиусом действия.

Он добавил, что с недавних времен украинский арсенал начал пополняться в том числе ракетами с дальним радиусом действия.

Также координатор подполья сообщил об ударе ВС России по скоплению военной техники ВСУ, включая гусеничную. По словам Лебедева, инцидент произошел в селе Константинополь, которое находится на территории, контролируемой Киевом в Донецкой народной республике.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее представитель подполья рассказал об ударах по ВСУ в Николаевской области.