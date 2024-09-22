Волонтер рассказал о жителях Курской области, просивших оружие для защиты домов

Некоторые жители Курской области во время вторжения украинских войск не хотели покидать дома и просили выдать им оружие для защиты домов. Об этом РИА Новости рассказал глава гуманитарной миссии молодежного крыла Народного фронта Никита Киосев.

«Впечатляло, что мужское население, мужчины местные… они все очень по-боевому [настроены]. В формате: дайте нам оружие, мы будем биться, зачем нам уезжать? То есть такой настрой, серьезный», — объяснил волонтер.

По словам Киосева, большинство из тех, кто не хотел уезжать, — пожилые люди, которые переживали за свой участок и скот. Волонтеры убеждали их в необходимости эвакуации и вывозили в пункты временного размещения.

В конце августа замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров рассказал, что пострадавшие от атак Украины и эвакуированные из приграничных районов Курской области получили материальную помощь на сумму 1,6 млрд рублей. Чиновник уточнил, что выплаты были произведены по 71 тыс. поданных заявлений.

21 сентября правительство РФ сообщило о выделении дополнительного финансирования на выплату материальной помощи жителям Курской области.

Ранее сообщалось, что депутаты бундестага от АдГ направили запрос кабмину ФРГ об атаке ВСУ под Курском.