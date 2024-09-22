Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Доброволец из Колумбии рассказал про службу в российской армии в Курской области

ТАСС: в Курской области в рядах ВС РФ есть колумбийцы из интербригады «Пятнашка»

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Курской области в составе российской интербригады «Пятнашка» служат два добровольца из Колумбии. Об этом сообщил ТАСС боец с позывным «Кочевник».

Военный отметил, что изначально они приехали для задач по оказанию медпомощи, однако из-за языкового барьера пришлось сосредоточиться «на материально-техническом обеспечении, подвозе боеприпасов, снаряжения и еды».

Доброволец добавил, что из-за языковых проблем на передовую с российскими военными их не посылают, потому что «опасно» из-за того, что на поле боя может случиться недопонимание.

До этого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что ВСУ безуспешно пытались прорваться у села Плехово в Суджанском районе Курской области.

По его словам, на Суджанском направлении российские подразделения помешали попытке украинских военных пробиться на один из своих опорных пунктов, в ходе чего были уничтожены микроавтобус, пикап с пехотой, три миномета и боевая бронированная машина ВСУ.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами