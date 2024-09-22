В Курской области в составе российской интербригады «Пятнашка» служат два добровольца из Колумбии. Об этом сообщил ТАСС боец с позывным «Кочевник».

Военный отметил, что изначально они приехали для задач по оказанию медпомощи, однако из-за языкового барьера пришлось сосредоточиться «на материально-техническом обеспечении, подвозе боеприпасов, снаряжения и еды».

Доброволец добавил, что из-за языковых проблем на передовую с российскими военными их не посылают, потому что «опасно» из-за того, что на поле боя может случиться недопонимание.

До этого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что ВСУ безуспешно пытались прорваться у села Плехово в Суджанском районе Курской области.

По его словам, на Суджанском направлении российские подразделения помешали попытке украинских военных пробиться на один из своих опорных пунктов, в ходе чего были уничтожены микроавтобус, пикап с пехотой, три миномета и боевая бронированная машина ВСУ.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.