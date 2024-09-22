В пригороде Хайфы Кирьят-Бялике загорелись машины после ракетного удара

В пригороде Хайфы Кирьят-Бялике из-западения ракет были ранены трое человек — все они получили осколочные ранения. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Среди пострадавших — двое 70-летних мужчин и 16-летняя девушка. По данным JP, в городе начались пожары, при этом в социальных сетях размещены видео с горящими на улицах населенного пункта автомобилями. Сообщается о четырех волнах ракетных атак на населенный пункт.

За ночь воздушная тревога в Израиле сработала 11 раз. The Jerusalem Post сообщило о пожарах в Назарете. Воздушная тревога звучала на территории от границы Израиля с Ливаном до юга Хайфы. На этом фоне воскресные занятия в школах портового города были отменены.

Утром 22 сентября шиитское движение «Хезболла» заявило о втором массированном ударе по авиабазе Израиля Рамат-Давид.

Ранее армия Израиля заявила о поражении тысячи пусковых установок «Хезболлы» в Ливане.