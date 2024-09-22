ВС Израиля перехватили несколько воздушных целей

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о приближении подозрительных воздушных целей со стороны Ирака, они были перехвачены. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«После сирен, прозвучавших недавно в районе южных Голанских высот, несколько подозрительных воздушных целей приблизились к Израилю со стороны Ирака», — говорится в сообщении.
Воздушные цели не успели достигнуть израильских границ, они были уничтожены. Никто не пострадал.
До этого Ливанская группировка «Хезболла» выпустила около десяти ракет по территории Израиля.
В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что большинство ракет было перехвачено. Обломки одной из них упали в районе Назарета, сообщает The Times of Israel. Издание со ссылкой на медицинских специалистов пишет, что в результате произошедшего один мужчина в возрасте 60 лет был легко ранен осколками после перехвата.
Ранее ЦАХАЛ заявил о новых ударах по позициям «Хезболлы» в Ливане.