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Российская аваиация поразила силы ВСУ в курском приграничье

МО РФ: Су-34 ВКС РФ поразил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье

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Минобороны РФ

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ поразил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что российские военные наносили удары в соответствии с данными разведки с использованием бомб с универсальными модулями планирования и коррекции.

До этого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщал, что ВСУ безуспешно пытались прорваться у села Плехово в Суджанском районе Курской области.

На Суджанском направлении российские подразделения помешали попытке украинских военных пробиться на один из своих опорных пунктов, в ходе чего были уничтожены микроавтобус, пикап с пехотой, три миномета и боевая бронированная машина ВСУ.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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