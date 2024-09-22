В Хмельницкой области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Хмельницкой области на западе Украины произошли взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал «Общественное».

По данным официального ресурса для оповещения населения республики, сейчас этот сигнал также действует в Киевской, Винницкой, Житомирской и Черниговской областях.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале о взрывах в городе. Как уточняет «РБК-Украина», вечером в Харькове было зафиксировано два попадания корректируемых авиационных бомб. Одно из них произошло в Шевченковском районе.

Киевские власти также сообщили о работе системы противовоздушной обороны из-за атаки дронов. Согласно публикации «Страны.ua», в Сумской области удар БПЛА был нанесен по объектам энергетики в Шосткинском районе. Украинские СМИ также писали о звуках взрывов в Кировограде и Винницкой области.

ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее пожары и эвакуация начались на Кубани после атаки дронов.