Стало известно, где могут рассмотреть дело Попова

Бывший командующийhttp://www.gazeta.ru/social/2024/08/30/19661203.shtml 58-й армией генерал-майор Иван Попов будет добиваться рассмотрения его уголовного дела в Запорожском гарнизонном военном суде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Попова Сергея Буйновского.

«Мы будем в суде добиваться того, чтобы рассмотрение уголовного дела проходило по месту совершения деяния, то есть в Запорожской области», — заявил Буйновский.

Попова обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Адвокат уточнил, что обвинительное заключение будет подписано на следующей неделе, после этого уголовное дело направят в один из военных гарнизонных судов.

До этого ТАСС сообщало, что обвиняемому в мошенничестве и служебном подлоге генерал-майору Ивану Попову не удалось обжаловать срок, установленный для ознакомления с материалами уголовного дела. 17 мая 235-й Гарнизонный военный суд арестoвал Попова на два месяца.

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