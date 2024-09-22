Генерал Попов не смог обжаловать ограничение срока ознакомления с делом

Обвиняемому в мошенничестве и служебном подлоге генерал-майору Ивану Попову не удалось обжаловать срок, установленный для ознакомления с материалами уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение 2-го Западного окружного военного суда.

«Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу Попова — без удостоверения», — отмечается в документе.

Уточняется, что суд дал Попову время до 3 сентября для того, чтобы ознакомиться с материалами. Генерал счел это ограничение необоснованным, незаконным и нарушающим его права на защиту.

17 мая 235-й Гарнизонный военный суд арестoвал Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи. В окончательной редакции обвинительного заключения сумма ущерба снизилась до 105 млн руб. 4 июля стало известно о появлении в деле мужчины обвинения в служебном подлоге. По первой статье экс-командующему 58-й армией грозит до 10 лет лишения свободы, максимальное наказание по второй — четыре года. Свою вину Попов не признает.

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